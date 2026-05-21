Израиль нанес удар по жилому дому в Газе, есть множество раненых

Израильский истребитель нанес удар по жилому дому в лагере беженцев Магази в центральной части сектора Газа

В результате атак, осуществляемых израильской армией на сектор Газа, вопреки действующему режиму прекращения огня, ранения получили множество палестинцев, включая женщин и детей.

Как сообщили источники в больнице, израильский истребитель нанес удар по жилому дому в лагере беженцев Магази в центральной части сектора Газа.

В результате атаки дом был полностью разрушен. Возникший пожар перекинулся на соседние здания, что привело к масштабным разрушениям в районе.

Сообщается, что среди пострадавших есть женщины и дети. Все раненые были доставлены в больницу «Мучеников аль-Аксы» в Дейр-эль-Балахе. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По словам очевидцев, израильские военные также открыли огонь по району «Блок 1» в лагере беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа, в результате чего один палестинец получил тяжелые ранения.

Израильская армия практически ежедневно продолжает наносить удары по сектору Газа, несмотря на перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года.

Согласно официальным данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня в результате израильских атак погиб 881 палестинец, еще 2 621 человек получил ранения.

С октября 2023 года общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа достигло 72 773 человек, а раненых - 172 723.