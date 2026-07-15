Израиль нанес удар по дому в Газе: погибли отец, мать и их 6-летняя дочь

Safiye Karabacak, Ulviyya Amoyeva
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
В результате авиаудара израильских военных по дому в секторе Газа погибли супружеская пара и ребенок.
Как сообщает WAFA, вертолет израильской армии нанес удар по дому в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части эксклава.
В результате атаки погибли 33-летний Омер Абу Касем, Эсма Абу Касем и их 6-летняя дочь Хабибе, четырехлетний сын семьи ранен.
Кроме того, израильские артиллерийские подразделения нанесли удары по районам по северо-восточным районам лагеря беженцев Эль-Бурейдж в Газе. Сообщается, что обстрелы вокруг лагеря продолжаются.
Отмечается также, что израильские военные осуществляют масштабные разрушения в районе Кизан-Наджар в Хан-Юнусе на юге сектора Газа. Также нанесены авиаудары по дорожной развязке Бени-Сухейла к востоку от города.
Несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года, израильская армия наносит удары по сектору Газа практически ежедневно.