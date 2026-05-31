Израиль нанес удар по больнице на юге Ливана, ранены 13 медиков Атаке подверглась больница «Хирам» в городе Сур

В результате авиаудара Израиля по окрестностям больницы «Хирам» в городе Сур на юге Ливана пострадали 13 медицинских работников.

Как сообщили в Минздраве Ливана, израильская армия нанесла удар по району, прилегающему к медицинскому комплексу.

Отмечается, что здание больницы также получило серьезные повреждения, нанесен значительный материальный ущерб.

В заявлении Минздрава отмечена решимость и мужество персонала больницы, который, несмотря на все риски, продолжает оказывать помощь жителям региона.

Министерство также обратилось к международному сообществу с призывом принять меры для прекращения атак израильской армии, которая игнорирует международное гуманитарное право, а также международные резолюции и нормы международного права.

Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что отдал приказ о расширении наземных атак и оккупации на территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня.

Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня

2 марта израильская армия начала интенсивные воздушные атаки на Ливан и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны. Ливанское правительство сообщило, что за это время число внутренне перемещенных лиц превысило 1 млн человек.

По данным ливанских властей, в результате этих нарушений многие гражданские лица, включая детей, женщин и пожилых людей, погибли или получили ранения. Кроме того, пострадали гражданские объекты, такие как школы, медицинские центры, мечети и церкви.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшихся 14–15 мая, было принято решение продлить перемирие еще на 45 дней начиная с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

В последнем заявлении Минздрава Ливана указывалось, что в результате атак Израиля на страну со 2 марта погибло в общей сложности 3 371 человек.

25 мая премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что отдал армии приказ об усилении атак на Ливан.

Несмотря на решение о прекращении огня, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» продолжает наносить удары по израильским войскам, обвиняя их в нарушении перемирия.