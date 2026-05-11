Израиль нанес удары по югу Ливана: погибли 2 человека В результате атак еще 5 человек получили ранения

В результате авиационных и артиллерийских ударов армии Израиля по деревням и населенным пунктам на юге Ливана погибли два человека, еще 5 получили ранения.

Армия Израиля продолжает атаки по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля.

По данным ливанского государственного агентства NNA, израильские военные самолеты с утра наносили удары по населенным пунктам Туль, Кфар-Румман, Харис, Яхмур-Шакиф, Кфар-Тебнит, Шевкин и Аба.

В результате удара по населенному пункту Аба в провинции ан-Набатия погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Атаки Израиля на Ливан

Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана в этот период сообщало, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневный временный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступивший в силу 17 апреля, был продлен еще на три недели.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта, несмотря на объявление режима прекращения огня, в результате продолжающихся атак Израиля погибли 2 846 человек.

Несмотря на прекращение огня, армия Израиля продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.