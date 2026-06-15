Атаки были совершены по населенным пунктам Кефартебнит и Верхняя Набатия, несмотря на действующее перемирие и достигнутые договоренности между США и Ираном

Израиль нанес удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня Атаки были совершены по населенным пунктам Кефартебнит и Верхняя Набатия, несмотря на действующее перемирие и достигнутые договоренности между США и Ираном

Израильская армия нанесла авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Кефартебнит и Верхняя Набатия на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня и достигнутое между США и Ираном соглашение.

Израиль продолжил атаки на южные районы Ливана, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное с 17 мая еще на 45 дней.

Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, израильский беспилотник атаковал автомобиль в Кефартебните. Сообщается о пострадавших.

Кроме того, израильская артиллерия обстреляла Кефартебнит и Верхнюю Набатию.

В то же время израильские военные дистанционно подорвали бронетранспортер M113, начиненный взрывчаткой, на дороге Харис — Тебнин в районе города Сур на юге страны.

Также армия Израиля осуществила два подрыва в оккупированном населенном пункте Хиям.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, объявляя о достижении договоренности между США и Ираном, заявил, что «военные операции на всех фронтах, включая Ливан, немедленно и окончательно прекращаются».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта Израиль начал массированные авиаудары по Ливану и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшихся 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней начиная с 17 мая.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3783 человека.

3 июня Госдепартамент США сообщил, что по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан достигли договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил к северу от реки Литани. Однако «Хезболла» заявила, что не принимает такое условное перемирие.

Несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.