Израиль нанес удары по югу Ливана вопреки режиму прекращения огня

Армия Израиля нанесла авиационные и артиллерийские удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана, несмотря на рамочное соглашение с Ливаном, режим прекращения огня и американо-иранские договоренности.

Израиль продолжает атаки, игнорируя перемирие в регионе и американо-иранский меморандум о взаимопонимании, в который, как сообщается, был включен и Ливан.

Как передает NNA, израильские военные самолеты нанесли два авиаудара по окрестностям района Дейр в населенном пункте Ан-Набатия. Отмечается, что взрывы были слышны на большей части провинции Набатия, поднимались густые клубы дыма.

Израильская армия также нанесла артиллерийский удар по населенному пункту Рашеф в пригороде Сура. В окрестностях населенного пункта Бейт-Яхун в провинции Набатия израильские военные, по сообщениям, подожгли множество домов и земельных участков.

Кроме того, израильские истребители нанесли удары на рассвете по окрестностям населенных пунктов Барашит и Бейт-Яхун на юге страны.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные воздушные бомбардировки Ливана и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. По данным правительства Ливана, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.

В результате третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение о продлении режима прекращения огня на 45 дней с 17 мая.

Минздрав Ливана ранее сообщил, что с 2 марта в результате израильских атак на страну погибли 4324 человека.

14 июня Иран и США объявили о достижении 14-пунктового меморандума о взаимопонимании в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана, который предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров. Соглашение также включает прекращение атак, в том числе в Ливане.

Тем временем 26 июня после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне было подписано рамочное соглашение между Ливаном и Израилем.

