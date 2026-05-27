Несмотря на действующий режим прекращения огня, израильская армия продолжила авиационные и артиллерийские атаки по территории Ливана

Израиль нанес удары по востоку и югу Ливана в первый день Курбан-байрама Несмотря на действующий режим прекращения огня, израильская армия продолжила авиационные и артиллерийские атаки по территории Ливана

Израильская армия в первый день Курбан-байрама нанесла авиационные и артиллерийские удары по восточным и южным районам Ливана, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

Израиль продолжает атаки на территорию Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный на 45 дней с 17 мая.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильские военные самолеты нанесли удары по сельским районам населенных пунктов Фелави, Будай и Халбата в районе Баальбек на востоке страны.

Также авиаудару подвергся населенный пункт Шебаа в районе Хасбая на юге Ливана.

Авиация Израиля нанесла удары по населенным пунктам Калиле и Бариш в районе города Тир, тогда как населенные пункты Мадждель-Зун, Мансури и Зыбкин подверглись артиллерийскому обстрелу.

Кроме того, израильские самолеты атаковали населенный пункт Диббин в районе Марджаюн.

Под удары также попали сельские районы Хермеля, долина Эрки близ Сайды, территория между населенными пунктами Мелих и Лувейзе в районе Джеззин, а также населенный пункт Туффахта в районе Захрани.

Информации о погибших или пострадавших в результате атак пока не поступало.

Израиль начал интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта, после чего занял ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным властей Ливана, число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного прекращения огня между Ливаном и Израилем еще на три недели. Позднее, по итогам переговоров при посредничестве США, стороны договорились продлить перемирие еще на 45 дней с 17 мая и провести новый раунд переговоров в начале июня.

Министерство здравоохранения Ливана ранее сообщало, что со 2 марта в результате израильских атак погибли 3 213 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает удары и разрушение домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» заявляет об ответных атаках, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.