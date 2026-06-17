Атаки продолжились, несмотря на режим прекращения огня и предупреждения со стороны Ирана

Израиль нанес новые удары по югу Ливана несмотря на американо-иранские договоренности Атаки продолжились, несмотря на режим прекращения огня и предупреждения со стороны Ирана

Израильская армия нанесла новые авиаудары по населенным пунктам на юге Ливана, несмотря на достигнутые между США и Ираном договоренности и действующий режим прекращения огня.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильские боевые самолеты атаковали населенные пункты Верхняя Набатия и Кефертебнит в провинции Набатия.

Кроме того, израильский беспилотник нанес удар по населенному пункту Ансария на юге страны.

Израиль продолжил атаки на юг Ливана, несмотря на продленное до 45 дней с 17 мая соглашение о прекращении огня, а также предупреждения со стороны Ирана.

15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран по итогам переговоров достигли договоренности о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Сообщения о том, что американо-иранские договоренности распространяются и на Ливан, вызвали дискуссии в Израиле. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские силы не намерены покидать занятые районы на юге Ливана.

Накануне Центральный штаб «Хатам аль-Анбия», координирующий действия Вооруженных сил Ирана, сообщил, что Израиль 84 раза нарушил режим прекращения огня на юге Ливана. В заявлении подчеркивалось, что в случае продолжения атак Израиль столкнется с ответными действиями.

Атаки Израиля на Ливан и соглашения о прекращении огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по территории Ливана и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев в результате боевых действий превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении еще на три недели временного десятидневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшихся 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней начиная с 17 мая.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3826 человек.

После четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Государственный департамент США 3 июня сообщил о достижении между Израилем и Ливаном договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил к северу от реки Литани. В свою очередь «Хезболла» заявила, что отвергает такие условия.

Несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.