Израиль нанес авиаудар центру Газы: ранены пять человек После удара в квартале Ярмук вспыхнули пожары на складах

В результате авиаудара израильской армии по кварталу Ярмук в центре города Газа ранения получили пять человек.

Как говорится в письменном заявлении Управления гражданской обороны Палестины в секторе Газа, после атаки Израиля по кварталу на складах вспыхнули пожары.

В сообщении отмечается, что в результате удара пострадали пять человек, а сотрудники гражданской обороны смогли взять огонь под контроль и предотвратить его распространение на соседние территории.

Отмечается, что продолжающиеся удары израильской армии по различным районам сектора Газа привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и жилых кварталов.

Ранее, во второй день праздника Курбан-байрам, в результате атак Израиля по разным районам сектора Газа погибли три палестинца, еще многие получили ранения.

По данным правительственного медиаофиса Газы, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в результате израильских ударов погибли около 910 палестинцев, еще 2747 человек получили ранения.

Израиль при поддержке США начал военную операцию против сектора Газа 8 октября 2023 года. За почти два года продолжающихся атак погибли более 72 тысяч палестинцев, большинство из которых — женщины и дети, еще свыше 172 тысяч человек получили ранения.

Сообщается, что в результате ударов было разрушено около 90 процентов инфраструктуры сектора Газа.