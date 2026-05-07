Израиль нанес авиаудар по югу Ливана: погибли три человека Семь человек получили ранения в результате атаки по району Сайды

В результате авиаудара израильской армии по югу Ливана погибли три человека, еще семь получили ранения.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что израильские военные самолеты атаковали населенный пункт Ансария, расположенный в районе города Сайда на юге страны.

Согласно заявлению ведомства, жертвами удара стали три человека, еще семь получили ранения.

По данным ливанских властей, со 2 марта в результате израильских атак по территории страны погибли 2715 человек, еще 8353 пострадали.

Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня

2 марта Израиль начал масштабные авиаудары по Ливану и занял ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана ранее заявляло, что число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает атаки на юг Ливана, а «Хезболла» наносит ответные удары.