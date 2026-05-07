Израиль нанес авиаудар по югу Ливана: погибли три человека

Mehmet Nuri Uçar, Elmira Ekberova
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
В результате авиаудара израильской армии по югу Ливана погибли три человека, еще семь получили ранения.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что израильские военные самолеты атаковали населенный пункт Ансария, расположенный в районе города Сайда на юге страны.
Согласно заявлению ведомства, жертвами удара стали три человека, еще семь получили ранения.
По данным ливанских властей, со 2 марта в результате израильских атак по территории страны погибли 2715 человек, еще 8353 пострадали.
Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня
2 марта Израиль начал масштабные авиаудары по Ливану и занял ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана ранее заявляло, что число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион человек.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.
Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает атаки на юг Ливана, а «Хезболла» наносит ответные удары.