Израиль намерен снести 50 палестинских объектов в оккупированном Восточном Иерусалиме Снос связан с планами по реализации поселенческого проекта E1, направленного на расширение оккупации Палестины

Власти Израиля отдали устный приказ о сносе почти 50 палестинских магазинов и коммерческих объектов в районе Аль-Машталь, расположенном на въезде в город Аль-Эйзария к юго-востоку от оккупированного Восточного Иерусалима.

Израильские власти потребовали от владельцев эвакуировать коммерческие объекты.

Палестинские официальные лица заявили, что обжаловали приказы в израильском суде, слушания по которым ожидаются в мае 2026 года.

Проект был заморожен более 20 лет из-за сильного давления со стороны США и Евросоюза, которые считают его препятствием для принципа «двух государств».

В сентябре 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал документы, санкционирующие разморозку и продвижение плана E1. По оценкам экспертов, этот план разделит Западный берег на две части и заблокирует создание непрерывного палестинского государства.