По словам министра финансов Израиля, реализация проекта позволит втрое расширить поселение Эли, построенное на конфискованных палестинских землях

Израиль намерен расширить захват палестинских земель на Западном берегу, построив 763 новых жилых дома По словам министра финансов Израиля, реализация проекта позволит втрое расширить поселение Эли, построенное на конфискованных палестинских землях

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о планах построить 763 новых жилых дома в поселении Эли, расположенном к югу от города Наблус на оккупированном Западном берегу реки Иордан и созданном на конфискованных палестинских землях.

Как сообщает израильский телеканал Channel 14, Смотрич заявил о намерении продолжить расширение израильских поселений, возведённых на палестинских территориях в районе Наблуса.

По его словам, в поселении Эли планируется строительство 763 жилых домов.

Министр отметил, что реализация проекта позволит увеличить площадь поселения втрое. Он также заявил, что после строительства новых домов на конфискованных палестинских землях туда смогут переселиться тысячи новых поселенцев.

Ранее Смотрич сообщал, что с момента формирования нынешнего правительства в конце 2022 года власти одобрили создание 104 новых поселений и 160 сельскохозяйственных центров на оккупированном Западном берегу.

Принудительное вытеснение палестинцев

По имеющимся данным, около 750 тысяч израильских поселенцев проживают в 141 официальном поселении и 224 несанкционированных форпостах на Западном берегу. В Восточном Иерусалиме, как сообщается, проживают около 250 тысяч израильтян, переселившихся на палестинские территории.

Согласно докладу Комитета по борьбе со Стеной разделения и еврейскими поселениями, опубликованному 6 июля, за первые шесть месяцев текущего года израильские поселенцы совершили 3488 нападений на палестинцев.

Среди таких нападений — рейды на палестинские населённые пункты, поджоги домов, вооружённые атаки, захват земель и создание новых незаконных поселенческих форпостов.

В результате этих нападений, как отмечается, погибли 17 палестинцев.

Палестинская сторона предупреждает, что подобные действия направлены на создание условий для последующей аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан.