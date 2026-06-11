Правительство Израиля намерено выделить более 350 млн долларов на реализацию проекта по созданию 61 нового незаконного поселения на палестинских территориях в течение ближайших нескольких лет

Израиль может одобрить создание 61 нового незаконного поселения на Западном берегу Правительство Израиля намерено выделить более 350 млн долларов на реализацию проекта по созданию 61 нового незаконного поселения на палестинских территориях в течение ближайших нескольких лет

Кабинет министров Израиля готовится одобрить план по созданию 61 нового незаконного поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан.



Как сообщает портал Axios, на сегодняшнем заседании израильского правительства ожидается принятие решения о строительстве новых незаконных поселений на Западном берегу.



Источник, знакомый с планом, сообщил, что правительство Израиля намерено выделить более 350 млн долларов на реализацию проекта по созданию 61 нового незаконного поселения на палестинских территориях в течение ближайших нескольких лет.

План, который называют масштабным за последние годы захватом палестинских земель, был представлен ультраправым министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем.



По данным издания, власти стремятся утвердить инициативу до голосования по вопросу о роспуске Кнессета.

Отмечается, что предусмотренные проектом незаконные поселения расположены в стратегически важных и чувствительных районах.



В публикации отмечается, что реализация этого плана еще больше подорвет перспективы создания независимого Палестинского государства. Предусматривается финансирование строительства жилых домов, общественных объектов, дорог и другой инфраструктуры на оккупированных территориях.



Согласно международному праву, Западный берег Иордана, оккупированный Израилем в 1967 году, рассматривается как территория будущего Палестинского государства, тогда как Израиль считается оккупирующей стороной. Перемещение населения и изменение права собственности оккупирующей державой на оккупированной территории считаются незаконными согласно международному праву.



Несмотря на это, власти Тель-Авива в последние годы значительно ускорили строительство новых незаконных поселений на оккупированном Западном берегу.