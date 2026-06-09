Координатор ICAN Сьюзи Снайдер заявила, что рост расходов на ядерное оружие усиливает риски как для Израиля, так и для соседних стран

Израиль, как единственная ядерная держава на Ближнем Востоке, представляет угрозу для региона Координатор ICAN Сьюзи Снайдер заявила, что рост расходов на ядерное оружие усиливает риски как для Израиля, так и для соседних стран

Координатор программ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Сьюзи Снайдер заявила, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, обладающим ядерным оружием, и предупредила, что такие вооружения представляют угрозу не только для израильтян, но и для соседних стран.

В беседе с «Анадолу» Снайдер ответила на вопросы о расходах государств на ядерное вооружение, а также о деятельности Израиля в этой сфере, которая официально не раскрывается.

По ее словам, в 2025 году девять государств, обладающих ядерным оружием, потратили на свои арсеналы 118,8 млрд долларов.

«Это соответствует примерно 3700 долларам, расходуемым каждую секунду прошлого года», — отметила Снайдер, добавив, что Китай, Франция, Россия, Великобритания, США, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея увеличили расходы на свои ядерные программы почти на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Она подчеркнула, что США остаются мировым лидером по расходам на ядерное оружие.

«В прошлом году Соединенные Штаты потратили на ядерное вооружение 69 млрд долларов — больше, чем все остальные ядерные государства вместе взятые», — напомнила Снайдер.

«Израиль не хочет, чтобы люди осознавали, что у него есть бомбы, способные уничтожить страну и весь регион»

Снайдер отметила, что все ядерные державы продолжают увеличивать расходы на оружие массового уничтожения.

«У Израиля менее 100 ядерных боеголовок, однако он также наращивает расходы. Мы наблюдаем усиление активности вокруг ядерного комплекса в Димоне. Израиль не проявляет открытости в вопросе своего ядерного арсенала. Хотя весь мир знает о существовании этих вооружений, власти даже не подтверждают их наличие. Рост расходов создает дополнительные риски как для самого Израиля, так и для региона», — заявила она.

По словам Снайдер, в последнее время изменилась и риторика вокруг израильского ядерного потенциала. Она напомнила, что один из членов израильского правительства ранее даже допускал угрозы применения ядерного оружия.

«Эти заявления были быстро осуждены, однако Израиль не хочет, чтобы люди осознавали, что обладает бомбами, способными уничтожить как собственную страну, так и весь регион. Это крайне опасно. Израиль — единственная страна Ближнего Востока, имеющая ядерное оружие. Эти вооружения представляют угрозу как для израильтян, так и для соседних государств», — подчеркнула Снайдер.

«Удары США и Израиля по Ирану показали, что ядерное оружие является угрозой для всех»

Комментируя действия США и Израиля против Ирана, Снайдер заявила:

«Атака США и Израиля на Иран в феврале продемонстрировала, что ядерное оружие представляет угрозу и риск для всех и что никто не должен обладать такими вооружениями. Однако при этом забывается, что США тратят на свой ядерный арсенал больше всех в мире, а Израиль является единственной ядерной державой региона. Поэтому эти атаки были несправедливыми и незаконными и не являются решением каких-либо проблем, связанных с ядерными программами».

Снайдер также отметила, что с момента начала подготовки ежегодных докладов ICAN расходы на ядерное оружие увеличиваются в среднем на 10% ежегодно.

«Наш опыт показывает, что государства способны изменить свои планы и прекратить расходовать средства на ядерное оружие. Именно к этому мы призываем. Приоритет должен отдаваться потребностям людей, защите окружающей среды и будущего, а не оружию массового уничтожения», — заключила она.