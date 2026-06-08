7 июня, несмотря на перемирие, израильская армия нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте, после чего Иран запустил ракеты по Израилю

Израиль и США сообщили Ирану, что в случае отказа от ракетного удара ответных действий не последует 7 июня, несмотря на перемирие, израильская армия нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте, после чего Иран запустил ракеты по Израилю

Израиль и США через посредников передали Ирану сообщение о том, что «в случае прекращения ракетных ударов ответных действий не последует».



Согласно сообщению газеты «Israel Hayom», заявление штаба «Хатемуль-Анбия», подразделения иранских вооруженных сил, ведущего боевые действия, о «прекращении военных операций против Израиля» последовало после передачи этого сообщения.



Согласно сообщению, дипломатический источник утверждает, что Израиль и США через посредников передали Ирану сообщение о том, что «если он не будет вновь запускать ракеты, то новых авиаударов не последует».



В статье отмечается, что после этого сообщения из Ирана поступило заявление о «прекращении атак на Израиль».



7 июня, несмотря на перемирие, израильская армия нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте, на что иранские власти отреагировали заявлением о том, что они нанесут ответный удар.



Из-за ракет, выпущенных из Ирана в ночное время тремя волнами, в многих городах на севере Израиля зазвучали сирены.



Армия Израиля заявила, что нанесла удары по западной и центральной частям Ирана, а Тегеран ответил на эту атаку ракетным обстрелом.



Незадолго до этого штаб Хатемуль-Энбия, подразделение иранских вооруженных сил, ведущее боевые действия, объявил о прекращении военных операций против Израиля.