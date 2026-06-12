Израильская армия утверждает, что в ходе операций были убиты 80 бойцов «Хезболлы»

Израиль заявил о почти 310 ударах по Ливану за последнюю неделю Израильская армия утверждает, что в ходе операций были убиты 80 бойцов «Хезболлы»

Израильская армия сообщила, что за последнюю неделю нанесла около 310 ударов по территории Ливана, несмотря на действующий режим прекращения огня.

В заявлении армии Израиля утверждается, что в результате ударов по Ливану, где израильские силы продолжают сохранять военное присутствие на оккупированных территориях, были убиты 80 членов движения «Хезболла».

Согласно сообщению, за последние семь дней израильские военные провели около 310 атак на территории Ливана.

Также в заявлении говорится, что в ходе операций в секторе Газа погибли 20 палестинцев. Израильская сторона утверждает, что все погибшие являлись членами вооруженных группировок.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта Израиль начал интенсивные авиаудары по Ливану и занял ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана сообщали, что число вынужденных переселенцев в результате боевых действий превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней начиная с 17 мая.

Движение «Хезболла» заявило, что не принимает перемирие на предложенных условиях. Тем не менее, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, израильская армия продолжает военные операции и сохраняет контроль над рядом территорий.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3 711 человек.