Израиль заставил палестинку снести собственный дом в оккупированном Восточном Иерусалиме

Muhammed Emin Canik, Marina Mussa
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Израильские силы вынудили палестинку снести собственный дом в оккупированном Восточном Иерусалиме.
Как сообщило официальное палестинское агентство WAFA, под давлением подконтрольного Израилю муниципалитета Иерусалима Аватыф Махмуд аль-Гуль была вынуждена «своими руками» разрушить свой дом в квартале Сувейх. Поводом было названо отсутствие разрешения на строительство.
С начала года израильские власти снесли в Иерусалиме более 200 домов и строений либо вынудили их владельцев самостоятельно демонтировать эти объекты.
Сносы в Восточном Иерусалиме
В оккупированном Восточном Иерусалиме израильские власти создают палестинцам препятствия при получении разрешений на строительство и отклоняют почти все поданные заявки. При этом тысячи принадлежащих палестинцам домов находятся под угрозой сноса под предлогом «незаконного строительства».
Палестинцы подчеркивают, что подобная практика израильского муниципалитета не имеет правовых оснований, и расценивают ее как часть политики Израиля по запугиванию и иудаизации города.
Муниципалитет Израиля зачастую взыскивает расходы на снос с владельцев разрушенных домов.
Из-за невозможности оплатить навязанные им расходы в случае проведения сноса израильскими властями палестинцы иногда вынуждены сами разрушать свои дома.