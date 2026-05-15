Израиль заставил палестинку снести собственный дом в оккупированном Восточном Иерусалиме С начала года израильские власти снесли в Иерусалиме более 200 домов и строений

Израильские силы вынудили палестинку снести собственный дом в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщило официальное палестинское агентство WAFA, под давлением подконтрольного Израилю муниципалитета Иерусалима Аватыф Махмуд аль-Гуль была вынуждена «своими руками» разрушить свой дом в квартале Сувейх. Поводом было названо отсутствие разрешения на строительство.

С начала года израильские власти снесли в Иерусалиме более 200 домов и строений либо вынудили их владельцев самостоятельно демонтировать эти объекты.

Сносы в Восточном Иерусалиме

В оккупированном Восточном Иерусалиме израильские власти создают палестинцам препятствия при получении разрешений на строительство и отклоняют почти все поданные заявки. При этом тысячи принадлежащих палестинцам домов находятся под угрозой сноса под предлогом «незаконного строительства».

Палестинцы подчеркивают, что подобная практика израильского муниципалитета не имеет правовых оснований, и расценивают ее как часть политики Израиля по запугиванию и иудаизации города.

Муниципалитет Израиля зачастую взыскивает расходы на снос с владельцев разрушенных домов.

Из-за невозможности оплатить навязанные им расходы в случае проведения сноса израильскими властями палестинцы иногда вынуждены сами разрушать свои дома.