По данным СМИ, смена формулировки направлена на смягчение международной критики и повышение дипломатической приемлемости инициативы

Израиль заменил "добровольную миграцию" на "план свободного передвижения" для жителей Газы По данным СМИ, смена формулировки направлена на смягчение международной критики и повышение дипломатической приемлемости инициативы

Израильские власти решили отказаться от использования выражения "добровольная миграция" в отношении плана переселения палестинцев из сектора Газа, заменив его на "план свободного передвижения", чтобы ослабить международную критику и добиться более широкого дипломатического признания.

Как сообщает израильский телеканал Channel 13, политическое и силовое руководство страны приняло решение больше не использовать термин "добровольная миграция", говоря о плане переселения палестинцев из Газы.

По данным телеканала, этот шаг призван скрыть неудачу реализации инициативы и представить ее в более приемлемом для международного сообщества виде.

Отмечается, что прежняя формулировка воспринималась как прямая пропаганда "трансфера" (принудительного переселения), что вызвало резкую международную критику.

Из-за этого многие государства отказались сотрудничать с Израилем в данном вопросе и принимать палестинцев из сектора Газа.

По информации источников, пожелавших сохранить анонимность, всем профильным ведомствам, включая службы безопасности и разведки, были направлены указания представить инициативу на международной арене в новой, более приемлемой форме.

Источники, участвовавшие в обсуждениях, выразили надежду, что изменение терминологии поможет смягчить позицию заинтересованных стран и позволит возобновить застопорившийся план переселения.

Высокопоставленный израильский чиновник в интервью Channel 13 заявил, что движение ХАМАС по-прежнему сохраняет присутствие в секторе Газа, а Израиль стремится побудить как можно больше палестинцев покинуть анклав.

По его словам, это может облегчить реализацию будущих планов по устройству сектора Газа.

Изменение терминологии произошло после нескольких месяцев безрезультатных попыток Израиля найти государства, готовые принять палестинцев из Газы.

Газета Гаарец ранее сообщала, что в апреле премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил своему советнику по международным вопросам Кэролайн Глик заниматься реализацией планов переселения палестинцев.

По данным издания, Глик установила контакты с самопровозглашенным регионом Сомалиленд и Демократической Республикой Конго, однако эти переговоры не принесли результатов.

Кроме того, телеканал Channel 12 сообщал, что в декабре 2025 года израильские силовые структуры представили правительству план переселения палестинцев из сектора Газа по суше, морю и воздуху. Израиль также вел переговоры с рядом государств, однако ни с одним из них не удалось достичь соглашения.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 27 мая вновь заявил, что, несмотря на неприятие этой инициативы Палестиной, арабскими странами и международным сообществом, правительство намерено реализовать так называемый план "добровольной миграции", утверждая, что это произойдет "в нужное время и правильным способом".

На протяжении длительного времени Израиль продвигает планы переселения палестинцев под лозунгом "добровольной миграции", одновременно проводя интенсивные военные операции, разрушая гражданскую инфраструктуру и ужесточая блокаду, что, по мнению критиков, сделало сектор Газа непригодным для жизни.

Палестинская администрация, движение ХАМАС и страны региона неоднократно предупреждали о недопустимости подобных действий и решительно отвергали планы переселения.

С октября 2023 года в результате израильских атак, осуществляемых при поддержке США, в секторе Газа погибли более 72 тысяч палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети. Более 172 тысяч человек получили ранения.