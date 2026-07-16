Израиль выделит 334 млн долларов на строительство дорог на оккупированном Западном берегу Данный шаг правительства Израиля направлен на углубление аннексии Западного берега

Ультраправое правительство Израиля одобрило бюджетный проект на сумму 1 миллиард шекелей (334 миллиона долларов) на строительство и реконструкцию дорог, которые соединят незаконные поселения на оккупированном Западном берегу.

Как сообщает израильская газета «Аруц Шева», утвержденный бюджет будет направлен на строительство дорог, которые соединят десятки новых незаконных поселений, признанных Израилем на всей территории оккупированного Западного берега с момента начала израильских атак на сектор Газа, а также на реконструкцию существующих дорог.

Среди упомянутых незаконных поселений — Хомеш, Са-Нур, Ганим и Кадим, которые Израиль покинул в 2005 году, но которые нынешнее коалиционное правительство недавно решило заново заселить.

Согласно специальному пункту, включенному в утвержденный проект бюджета, каждое незаконное поселение, которое будет создано в будущем на оккупированном Западном берегу, и каждое признанное незаконное поселение будут автоматически включаться в сферу действия этого фонда на строительство дорог и инфраструктуры в размере 1 миллиарда шекелей без прохождения каких-либо дополнительных процедур утверждения.

•⁠ ⁠Данный план направлен на предотвращение создания Государства Палестина

Комментируя новый шаг правительства Израиля, направленный на углубление оккупации на оккупированном Западном берегу, ультраправый министр финансов Безалель Смотрич заявил: «Это решение откроет путь для создания десятков новых поселений в стратегически важных точках Иудеи и Самарии (Западный берег)».

Министр, возглавляющий строительство незаконных поселений с целью аннексии Западного берега, утверждая, что они совершают «революцию в сфере безопасности», продолжил:

«С помощью более 100 (незаконных) поселений и 160 сельскохозяйственных ферм (незаконных поселений) мы укрепляем безопасность Израиля. Эти шаги полностью устранят ужасную идею создания палестинского государства в самом сердце израильской территории».

Смотрич, утверждающий, что у некоторых министров в нынешнем кабинете есть планы по эвакуации новых поселений, добавил, что с помощью подготовленного ими многолетнего плана они предотвратят эти попытки эвакуации и обеспечат быстрое получение необходимых разрешений на строительство дорог.