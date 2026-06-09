Израильская армия призвала жителей ряда районов покинуть свои дома и направиться к северу от реки Захрани

Израиль впервые пригрозил ударами по христианскому кварталу города Сур на юге Ливана Израильская армия призвала жителей ряда районов покинуть свои дома и направиться к северу от реки Захрани

Израильская армия впервые распространила предупреждение об ударах по ряду населенных пунктов и лагерей в ливанском городе Сур, включив в список и христианский квартал.

Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи в публикации с картой на своей странице в социальной сети американской компании X призвал жителей Сура покинуть указанные районы.

Адраи потребовал от жителей Христианского квартала, а также районов Шебриха, Хамадия, Джаль аль-Бахр, Зукук аль-Муфди, Аль-Бас, Аль-Машук, Бурдж аш-Шамали, Набаа, Аль-Хуш, Ар-Рашидия и Айн-Бааль эвакуироваться к северу от реки Захрани.

Он заявил, что движение «Хезболла» якобы ведет деятельность и в Христианском квартале, пригрозив нанесением ударов по этим районам.

Особое внимание привлек тот факт, что Адраи впервые выступил с предупреждением о возможном ударе по Христианскому кварталу города Сур.