Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану

Израиль атаковал сотрудников гражданской обороны и на юге Ливана Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану

Армия Израиля нанесла удар по поисково-спасательныой группе в районе Туль на юге Ливана, в результате которого пострадали двое сострудников сил гражданской обороны.

Об этом сообщает ливанское официальное информационное информагентство NNA.

Как сообщается, израильские силы нанесли повторный удар по месту, где спасатели оказывали помощь раненым после первого обстрела.

Атаки Израиля на Ливан

Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану, в ходе которых были заняты ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана также сообщило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

Несмотря на перемирие, Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, в то время как ливанское движение Хезболла также продолжает ответные действия.