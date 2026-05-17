Израиль атаковал пункт раздачи еды в Газе, погибли 3 человека

Mehmet Nuri Uçar, Ulviyya Amoyeva
17 Май 2026•Обновить: 17 Май 2026
В результате удара израильской армии по пункту раздачи еды в блокированном секторе Газа, по предварительным данным, погибли не менее трех человек, множество получили ранения.
Как сообщили источники в сфере здравоохранения, израильский беспилотник нанес два удара по пункту раздачи пищи, организованному благотворительной организацией во дворе дома в северной части Дейр-эль-Балаха, недалеко от больницы «Мученики аль-Аксы».
Очевидцы рассказали, что удар вызвал сильную панику в районе больницы.
Пострадавших в результате атаки доставили в медицинское учреждение.
Пункты распределения гуманитарных грузов в Газе, в том числе продовольствия, регулярно становятся объектами ударов израильской армии.