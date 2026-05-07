Израиль атаковал полицейский пост в Газе: погибли два человека Удар по району Ансар был нанесен беспилотником, сообщили палестинские источники

В результате удара израильской армии по полицейскому контрольно-пропускному пункту в секторе Газа, по предварительным данным, погибли два человека.

Министерство внутренних дел Палестины сообщило, что израильские военные нанесли удар по посту сил безопасности в районе Ансар на западе города Газа.

В заявлении отмечается, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

По данным палестинского агентства WAFA, удар по району был нанесен с использованием беспилотников. В результате атаки погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.