Израиль атаковал полицейский пост в Газе: погибли два человека

Muhammed Emin Canik, Elmira Ekberova
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
В результате удара израильской армии по полицейскому контрольно-пропускному пункту в секторе Газа, по предварительным данным, погибли два человека.
Министерство внутренних дел Палестины сообщило, что израильские военные нанесли удар по посту сил безопасности в районе Ансар на западе города Газа.
В заявлении отмечается, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
По данным палестинского агентства WAFA, удар по району был нанесен с использованием беспилотников. В результате атаки погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.