Министр обороны Израиля заявил, что соглашение между США и Ираном не повлияет на военное присутствие в регионе

Израиль: армия останется в оккупированных районах Газы, Сирии и Ливана «на неопределенный срок» Министр обороны Израиля заявил, что соглашение между США и Ираном не повлияет на военное присутствие в регионе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что, несмотря на соглашение между Вашингтоном и Тегераном, израильская армия продолжит оставаться на оккупированных территориях на юге Ливана, в Сирии и секторе Газа «без ограничения по времени».

В письменном заявлении Министерства обороны Израиля говорится, что Кац утверждает, будто контролируемые Израилем районы на юге Ливана будут «очищены от местного населения».

По его словам, израильская армия останется на занятых территориях в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок, несмотря на договоренности между США и Ираном.

«Поэтому, несмотря на существующее и будущее давление, мы выступаем против вывода израильской армии из Ливана», — заявил Кац.

Он утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху довел эту позицию до сведения президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских чиновников, а также сообщил, что лично передал ее министру обороны США Питу Хегсету.

«Если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане — мы нанесем удар по Тегерану»

Кац также заявил, что Израиль не пойдет на уступки в вопросах безопасности и не отступит с занятых территорий.

«Если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем по нему удар всеми нашими силами и заставим его почувствовать разницу в мощи», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Израиль «несет ответственность только за своих граждан и безопасность государства».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также резко раскритиковал соглашение между США и Ираном, заявив: «Нас не связывает соглашение Трампа. Израиль не является вассалом США».