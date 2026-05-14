Израильтяне, узурпирующие палестинские земли, напали на еврейских активистов на Западном берегу

Muhammet Nazım Taşcı, Marina Mussa
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Израильтяне, захватывающие палестинские земли, напали на еврейских активистов во время тура на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Согласно заявлению неправительственной организации Peace Now, группа еврейских активистов, а также представители партии «Демократы» во главе с Яиром Голаном посетили район Иорданской долины на Западном берегу.
На кадрах, опубликованных группой в социальных сетях, видно, как генеральный директор Peace Now Лиор Амихай подвергся нападению со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли.
На видео заметно, как двое из этих израильтян ударили Амихая и оттолкнули его к автомобилю.
Слышно, как один из нападавших спросил Амихая, зачем тот «привел арабов?».
Затем он повернулся к одному из участников тура, заявив, что тот араб и ему здесь не место.
В заявлении Peace Now говорится, что позднее на место прибыло военное подразделение, состоящее из местных поселенцев, однако оно разогнало собравшихся, не предприняв никаких действий в отношении нападавших.
В организации сообщили, что военные задержали членов Peace Now, подвергшихся нападению, а также участников тура.
На оккупированном Западном берегу с октября 2023 года наблюдается серьезный рост числа нападений со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли, и израильской армии.
По палестинским данным, за этот период в результате нападений погибли не менее 1155 палестинцев, 11 750 человек получили ранения, около 22 тыс. были задержаны.