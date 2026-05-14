Израильтяне, узурпирующие палестинские земли, напали на еврейских активистов на Западном берегу Позднее на место прибыло военное подразделение, которое разогнало активистов

Израильтяне, захватывающие палестинские земли, напали на еврейских активистов во время тура на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Согласно заявлению неправительственной организации Peace Now, группа еврейских активистов, а также представители партии «Демократы» во главе с Яиром Голаном посетили район Иорданской долины на Западном берегу.

На кадрах, опубликованных группой в социальных сетях, видно, как генеральный директор Peace Now Лиор Амихай подвергся нападению со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли.

На видео заметно, как двое из этих израильтян ударили Амихая и оттолкнули его к автомобилю.

Слышно, как один из нападавших спросил Амихая, зачем тот «привел арабов?».

Затем он повернулся к одному из участников тура, заявив, что тот араб и ему здесь не место.

В заявлении Peace Now говорится, что позднее на место прибыло военное подразделение, состоящее из местных поселенцев, однако оно разогнало собравшихся, не предприняв никаких действий в отношении нападавших.

В организации сообщили, что военные задержали членов Peace Now, подвергшихся нападению, а также участников тура.

На оккупированном Западном берегу с октября 2023 года наблюдается серьезный рост числа нападений со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли, и израильской армии.

По палестинским данным, за этот период в результате нападений погибли не менее 1155 палестинцев, 11 750 человек получили ранения, около 22 тыс. были задержаны.