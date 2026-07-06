Около 30 вооруженных израильтян при поддержке военных провели масштабный рейд в районе Месафир-Ятта

Израильтяне, узурпировавшие палестинские земли, ранили шестерых палестинцев на Западном берегу Около 30 вооруженных израильтян при поддержке военных провели масштабный рейд в районе Месафир-Ятта

На оккупированном Западном берегу реки Иордан в результате нападения, совершенного израильтянами, узурпировавшими палестинские территории, пострадали шесть палестинцев.

Как передает официальное палестинское информационное агентство WAFA, около тридцати вооруженных израильтян при поддержке израильских военнослужащих провели масштабный рейд в районе Месафир-Ятта, расположенном под Эль-Халилем.

В частности, израильтяне, узурпировавшие палестинские земли, полностью перекрыли въезд в деревню Умм-Хайр, после чего ворвались на территорию населенного пункта, атаковали жилые дома и применили физическую силу в отношении местных жителей.

Помимо этого, израильские военные провели рейд в доме палестинца по имени Салим Хезелин. Прилегающая к его жилищу территория была объявлена «военной зоной», а доступ в нее, по заявлению военных, закрыт на двое суток.

Силовики запретили членам семьи приближаться не только к самому дому, но и к хозяйственному хлеву, где содержится скот. В результате этих действий животные оказались заблокированными и на протяжении длительного времени оставались без пищи и воды, что создало угрозу их гибели.

Кроме того, израильтяне, узурпировавшие палестинские земли, продолжили свои противоправные действия и в соседней местности. В селении Ятта они разрушили ограждение на землевладении, принадлежащем палестинцу Аюбу Мисри, а также перерезали линии электропередачи, ведущие к его участку, тем самым лишив владельца доступа к коммуникациям.

Начиная с 8 октября 2023 года израильская армия, действуя в тесной координации с израильтянами, узурпировавшими палестинские земли, значительно ужесточила свою политику на оккупированном Западном берегу. Эта системная эскалация уже привела к тяжелым гуманитарным последствиям. Жертвами агрессии стали 1175 палестинцев, еще 12 919 человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в ходе рейдов были задержаны около 24 тыс. человек, а более 33 тыс. палестинцев были принудительно выселены с мест своего постоянного проживания.