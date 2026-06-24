Израильтяне, узурпировавшие земли палестинцев, совершили атаки на Западном берегу

Израильские поселенцы, узурпировавшие палестинские земли, совершили нападения на дома и транспортные средства палестинцев в различных районах оккупированного Западного берега, а также выкорчевали около 60 деревьев.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, вооруженные израильтяне в ходе атаки на город Ятта на юге Западного берега ранили четырех палестинцев.

Палестинский активист Усама Мехамира сообщил, что израильтяне напали на дома и земельные участки палестинцев в районах Вади-ар-Рахим и Хиллет-аль-Хумс города Ятта. По его словам, четверо пострадавших с легкими ранениями были доставлены в государственную больницу Ятты.

Мехамира также передал, что нападавшие израильтяне выкорчевали 40 деревьев, в основном оливковых, принадлежавших палестинцу Джибрилю Руми, и перекрыли дорогу, соединяющую районы Вади-ар-Рахим и Хиллет-аль-Хумс.

В городе Наблус на севере Западного берега фанатично настроенные израильтяне также атаковали дома палестинцев в селе Бурин.

Глава сельского совета Бурина Ибрагим Имран сообщил, что израильтяне ночью ворвались в дом Хишама Зебена и повредили два автомобиля, находившихся во дворе. Имран также добавил, что утром нападавшие распылили слезоточивый газ в сторону Аймана Атталлы Суфана и его детей, когда те выходили из дома. Пострадавшие были доставлены в больницу Ибн Сины в селе Хуввара.

С октября 2023 года, когда Израиль начал массированные атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

