Израильтяне напали на палестинских фермеров и иностранных активистов на Западном берегу Инцидент произошел в населенном пункте Абу-Фаллах в центральной части оккупированного Западного берега реки Иордан

Израильские незаконные поселенцы напали на палестинских фермеров и иностранных активистов в населенном пункте Абу-Фаллах в центральной части оккупированного Западного берега реки Иордан.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» 65-летний палестинец Наиф Али сообщил, что вместе с другими жителями приехал лишь для того, чтобы спустя долгое время увидеть свои земли, однако подвергся нападению со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли.

«Это наша земля, и мы не откажемся от нее ни при каких обстоятельствах. Когда мы пришли сюда, то увидели, что участок разорен, оливковые деревья сломаны и разбросаны по земле», — сказал он.

Глава Абу-Фаллаха Назым Салих, в свою очередь, рассказал, что жители приехали не для столкновений с незаконными поселенцами, а для того, чтобы поддержать местных жителей, которым препятствуют в доступе к их землям.

«Мы не могли попасть на эти земли полтора года. Все, чего мы хотим, — вновь получить к ним доступ», — сказал Салих, добавив, что за это время на участке были вырублены деревья и зафиксированы случаи поджогов.

Между тем активист движения сопротивления поселенческой деятельности Мунзир Амира заявил, что сельскохозяйственная техника на участке нуждается в сезонном обслуживании. По его словам, палестинцы намерены вернуться к обработке своих земель, однако доступ к ним постоянно ограничивается.

29 июня министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил об ускорении поселенческой деятельности на Западном берегу. Он заявил, что правительство создало 160 пастушеских поселений и одобрило строительство более 100 новых поселений.

По данным израильской правозащитной организации Peace Now , на Западном берегу проживают около 500 тыс. израильских незаконных поселенцев, еще около 250 тыс. — на оккупированных территориях Восточного Иерусалима.

С 8 октября 2023 года в результате эскалации, которую израильская армия проводит на оккупированном Западном берегу совместно с незаконными поселенцами, погибли 1 175 палестинцев, 12 919 человек получили ранения, около 24 тыс. были задержаны, тогда как 33 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.