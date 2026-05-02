Израильтяне, захватившие палестинские территории, ранили 7 человек на оккупированном Западном берегу

Израильтяне, захватившие палестинские земли, напали на сельскохозяйственные угодья, принадлежащие палестинцам, в результате чего 7 человек получили ранения, а израильские военные задержали 6 палестинцев в различных районах оккупированного Западного берега.



Согласно сообщению, опубликованному официальным палестинским агентством WAFA, в результате нападения израильтян на поселок Калуд ранения получили 3 палестинца.



В сообщении отмечается, что несколько дней назад израильтяне также напали на дома в этом поселке, в частности в районе Эз-Захр, и что после сопротивления со стороны местных жителей инцидент перерос в столкновения.



В районе Джебель-Калис к востоку от Хеврона в результате нападения израильтян, захвативших палестинские земли, были ранены 4 палестинца, в том числе 2 женщины.



Израильтяне пасли животных на землях, принадлежащих палестинцам, в районе Месафир-Ятта к югу от Халиля и нанесли ущерб, выкорчевав около 30 оливковых деревьев.



Они нанесли аналогичный ущерб сельскохозяйственным угодьям в районе Хамруш к востоку от поселения Саир.



Очевидцы сообщили, что израильтяне продолжают нападать на деревню Дума к юго-востоку от Наблуса, выпуская своих животных на сельскохозяйственные угодья и нанося ущерб.

- Израильские военные задержали 6 палестинцев



По информации из местных источников, израильские силы задержали двух молодых людей в районе Шейх-Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.



В сообщении агентства WAFA говорится, что израильские силы задержали двух человек в ходе рейда на их дома в деревне Кефр-Куд, расположенной в окрестностях города Дженин на севере Западного берега.



Агентство отмечает, что израильские силы провели рейды в поселке Аррабе и деревне Бир-эль-Баша к югу от Дженина, а также в поселке Силе-эль-Харисия к западу от него, проведя обыски в множестве домов.



Представитель Палестинского общества заключенных Ийд Бирахим в заявлении агентству WAFA сообщил, что израильские силы задержали Саида Ферхата Дияба аль-Ферани и его отца из лагеря беженцев Акабе Джебр в Иерихоне.



В оккупированном Западном берегу и Восточном Иерусалиме в последнее время наблюдается рост числа рейдов, задержаний и вооруженных нападений со стороны израильской армии.



Палестинцы указывают на увеличение числа нападений со стороны израильтян, отмечая, что эти нападения направлены на изгнание палестинцев с их земель и расширение поселенческой деятельности.