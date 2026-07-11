Они напали с камнями, палками и ножами на представителей СМИ, в числе которых была съемочная группа CNN, осуществлявшая репортаж в населенном пункте Синджил

Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали на журналистов на Западном берегу Они напали с камнями, палками и ножами на представителей СМИ, в числе которых была съемочная группа CNN, осуществлявшая репортаж в населенном пункте Синджил

Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали с камнями, палками и ножами на представителей СМИ, в числе которых была съемочная группа CNN, осуществлявшая репортаж в населенном пункте Синджил на оккупированном Западном берегу.

В сообщении CNN отмечается, что съемочная группа прибыла в Синджил с целью освещения годовщины гибели палестинского гражданина Сейфа Мусаллета, который был забит до смерти израильтянами, захватившими палестинские территории.

В течение нескольких минут после прибытия журналистов в этот район туда же прибыли четверо израильтян, и представители прессы подверглись нападению со стороны израильтян с использованием камней, палок и ножей.

Четверо израильтян перегородили дорогу автомобилям и один из них пытался проколоть колесо автомобиля съемочной группы CNN с помощью ножа, который держал в руке.

Затем израильтяне напали и на автомобиль, в котором ехали другие журналисты, разбив его стекло, а еще одна группа еврейских поселенцев пыталась перекрыть им пути отхода.

Газета «The Times of Israel» сообщила, что после поступления сообщения о нападении в район были направлены израильские военные, а четверо израильтян были задержаны для допроса.

11 июля 2025 года в поселении Синиль на оккупированном Западном берегу 20-летний палестинец Сейф Мусаллет, гражданин США, подвергся нападению со стороны израильтян, захвативших палестинские земли, во время посещения своей семьи, проживающей в этом районе, и был забит до смерти.