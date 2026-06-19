Оккупанты разбили стекла в четырех автомобилях палестинцев и нанесли материальный ущерб автомобилям и домам в городе Сельфит

Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали на дома и автомобили палестинцев на Западном берегу Оккупанты разбили стекла в четырех автомобилях палестинцев и нанесли материальный ущерб автомобилям и домам в городе Сельфит

Израильтяне, захватившие палестинские территории, совершили нападение на дома и автомобили палестинцев в городе Сельфит на оккупированном Западном берегу.



Официальное палестинское агентство WAFA сообщило, что израильтяне, проживающие в незаконных поселениях, в поселке Кефель-Харис, расположенном в северной части города Сельфит, напали на дома и автомобили палестинцев, используя камни, палки и различные инструменты.



Израильские оккупанты, организовавшие нападение, разбили стекла в четырёх автомобилях палестинцев и нанесли материальный ущерб автомобилям и домам в этом районе.



С октября 2023 года, когда Израиль начал аатки на сектор Газа, в оккупированных Западном берегу и Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.



Израильская армия и израильтяне, захватившие палестинские земли, часто устраивают рейды в различных районах Западного берега. Эти нападения приводят к гибели и ранениям людей, задержаниям, уничтожению имущества, а также нанесению ущерба урожаю и скоту.