Группа из примерно 50 израильтян под охраной израильских военных совершила рейд в район «Пруды Соломона», расположенный к югу от Вифлеема

Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали на автомобили и дома палестинцев на Западном берегу Группа из примерно 50 израильтян под охраной израильских военных совершила рейд в район «Пруды Соломона», расположенный к югу от Вифлеема

Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали на автомобили и дома палестинцев в городах Вифлеем и Рамалла на оккупированном Западном берегу, а также под охраной израильских военных совершили рейд в районе «Прудов Соломона».

Как сообщает официальное палестинское агентство WAFA, группа из примерно 50 израильтян под охраной израильских военных совершила рейд в район «Пруды Соломона», расположенный к югу от Вифлеема между поселком Хыдыр и деревней Уртас.

Здесь израильтяне купались и проводили различные религиозные обряды. В это время израильские военные перекрыли главную дорогу, заблокировав въезд и выезд из района.

В сообщении отмечается, что в последнее время израильские военные и израильтяне, захватившие палестинские территории, усилили нарушения в районе «Прудов Соломона», устраивают нападения на палестинцев, используют звуковые гранаты и слезоточивый газ, а также время от времени перекрывают доступ в этот район.

Кроме того, израильтяне разбили камнями дома палестинцев в деревне Эль-Минье, расположенной к юго-востоку от Вифлеема, и повредили линию электропередачи, снабжающую деревню электричеством.

В последнее время израильтяне активизировали нападения на палестинцев в деревне Минье, устраивая нападения на дома, нанося физические удары палестинцам и предпринимая попытки наехать на них автомобилями.

К северо-западу от Рамаллы израильтяне напали на автомобили палестинцев на дороге, соединяющей деревни Абуд и Дейр-Эбу-Мешаль, пытаясь перекрыть дорогу.

С октября 2023 года, когда Израиль начал нападение на сектор Газа, в оккупированном Западном берегу и Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

За это время в результате нападений израильской армии и израильтян, захвативших палестинские территории, на Западном берегу погибло более 1170 палестинцев, более 12 600 получили ранения, а 23 тысячи человек были задержаны.