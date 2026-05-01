С октября 2023 года в результате агрессии израильской армии и израильских захватчиков на Западном берегу погибло не менее 1155 палестинцев

Израильтяне, захватившие палестинские земли, бросили газовую бомбу в мечеть на оккупированном Западном берегу С октября 2023 года в результате агрессии израильской армии и израильских захватчиков на Западном берегу погибло не менее 1155 палестинцев

Некоторые палестинцы оказались в опасности задохнуться в результате того, что израильтяне, захватившие палестинские земли, бросили газовую бомбу в мечеть в деревне Бурка, расположенной на оккупированном Западном берегу.

По информации, полученной корреспондентом «Анадолу» из местных источников, израильские военные вместе с израильтянами, захватившими палестинские земли, после молитвы устроили рейд в этом селе, подчиненном городу Рамалла.

Захватчики, одетые в форму израильских солдат, бросили газовую бомбу в палестинцев, пытавшихся выйти из мечети, в результате чего некоторые люди оказались в опасности удушья, а пострадавшим от газа была оказана помощь на месте происшествия.

В результате открытия огня боевыми патронами по людям во время рейда израильских солдат в деревню Бурка один палестинец был ранен.

Израильские солдаты задержали перед мечетью шестерых палестинских детей, выходивших с молитвы.

На оккупированных территориях Западного берега и Восточного Иерусалима наблюдается рост числа рейдов, задержаний и применения чрезмерной силы со стороны израильской армии, а также нападений грабителей на палестинцев.

Израильтяне, захватившие палестинские территории с населением около 750 тысяч человек, проживают в 141 поселении и 224 нелегальных поселениях на Западном берегу. В Восточном Иерусалиме, по данным, проживает в среднем 250 тысяч захватчиков.

С октября 2023 года в результате нападений израильской армии и израильских захватчиков на Западном берегу погибло не менее 1155 палестинцев, 11 750 человек получили ранения, а около 22 тысяч были задержаны.