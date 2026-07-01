В последнее время израильтяне совершают нападения на дома и автомобили палестинцев крадут овец

Израильтяне вывесили израильские флаги рядом с домами палестинцев на оккупированном Западном берегу В последнее время израильтяне совершают нападения на дома и автомобили палестинцев крадут овец

Израильтяне, захватившие палестинские территории, вывесили израильские флаги рядом с домами палестинцев в деревне Бейт-Имрин, расположенной на северо-западе оккупированного Западного берега.

Председатель сельского совета Бейт-Имрина Экрем эль-Факих в заявлении агентству «Анадолу» сообщил, что трое израильтян проникли на территорию к северу от деревни, где расположены жилые дома и которая в соответствии с Ословскими соглашениями классифицируется как «Зона А».

Отметив, что израильтяне, захватившие палестинские земли, вывесили израильские флаги на электрических столбах рядом с домами палестинцев, Факих сообщил, что флаги до сих пор не сняты.

По его словам, в последнее время в регионе возводятся незаконные постройки. Израильтяне, захватившие палестинские земли, стали часто приходить в районы, расположенные рядом с домами палестинцев.

Подчеркнув, что это является частью попытки создать в регионе новый поселенческий пункт и оказать давление на палестинских жителей, Факих отметил, что в последнее время израильтяне совершают нападения на дома и автомобили в окрестностях деревни, крадут овец, и что их цель — вытеснить жителей деревни из окрестностей поселения.

Министр финансов Израиля Безалель Смотрич в понедельник, 29 июня, заявил, что они ускоряют деятельность по созданию поселений на Западном берегу, и сообщил, что его правительство «создало 160 пастушьих поселений и одобрило строительство более 100 новых поселений».