В отношении компании BlackCore начато расследование по подозрению во вмешательстве в муниципальные выборы

Израильскую компанию подозревают во вмешательстве в выборы в Нью-Йорке и Шотландии В отношении компании BlackCore начато расследование по подозрению во вмешательстве в муниципальные выборы

Израильская компания BlackCore, в отношении которой во Франции начато расследование по подозрению во вмешательстве в муниципальные выборы, состоявшиеся в марте, могла также вмешиваться в выборы в Нью-Йорке и Шотландии.

Глава французского агентства по борьбе с цифровыми вмешательствами и дезинформацией Viginum Марк-Антуан Брийан на пресс-конференции с премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню заявил, что результаты проведенного расследования свидетельствуют о том, что деятельность BlackCore не ограничивалась Францией.

Компания уже оказалась в центре внимания после того, как против нее было начато расследование по подозрению в распространении дезинформации о кандидатах, поддерживающих Палестину, на муниципальных выборах во Франции.

По словам Брийана, BlackCore, по всей видимости, использовалась и для проведения операций иностранного цифрового вмешательства в других странах и регионах.

«Похоже, что компания также была задействована в операциях иностранного цифрового вмешательства в Анголе, Того, на выборах в Шотландии, а также на муниципальных выборах в Нью-Йорке в 2025 году», - отметил он.

При этом Брийан подчеркнул, что расследование пока не позволило установить лиц или структуры, финансировавшие эти операции.

Премьер-министр Лекорню сообщил, что французские власти обратились к Израилю за содействием в выяснении того, кто мог стоять за деятельностью BlackCore и организованными ею кампаниями по дискредитации.

Позже Лекорню написал в соцсети американской компании X, что иностранное цифровое вмешательство становится все более серьезной угрозой для демократических государств.

Он также предупредил, что подобные угрозы сохраняются в преддверии президентских выборов во Франции в 2027 году и региональных выборов в Новой Каледонии, которые состоятся в июле. По его словам, власти сделали ставку на прозрачность и уже опубликовали соответствующие доклады.

Лекорню добавил, что правительство продолжит сотрудничество с политическими силами для защиты выборов от онлайн-вмешательства.

- Вмешательство Израиля в выборы

Тема предполагаемого вмешательства Израиля во французские выборы ранее уже поднималась в связи с муниципальными выборами.

По данным французских СМИ, компания BlackCore распространяла дезинформацию о кандидатах от левой партии «Непокоренная Франция» (LFI), которые сделали поддержку палестинского народа одним из ключевых пунктов своей предвыборной кампании.

В марте французское правительство инициировало юридическую процедуру против BlackCore по подозрению во вмешательстве в муниципальные выборы.