Сообщается, что Эр-Рияд по дипломатическим каналам довел до администрации президента США Дональда Трампа свое недовольство действиями Израиля в Ливане

Израильское телевидение: Саудовская Аравия направила США ноту протеста из-за ударов Израиля по Ливану Сообщается, что Эр-Рияд по дипломатическим каналам довел до администрации президента США Дональда Трампа свое недовольство действиями Израиля в Ливане

Саудовская Аравия направила Соединенным Штатам ноту протеста в связи с атаками Израиля на Ливан.

Как сообщает израильская государственная телерадиокомпания KAN, Эр-Рияд по дипломатическим каналам довел до администрации президента США Дональда Трампа свое недовольство действиями Израиля в Ливане и передал официальную ноту протеста.

Сообщается, что в Саудовской Аравии сочли агрессивные действия Израиля в Ливане хаотичными и непредвиденными, а также высказали предположение , что у израильского руководства отсутствует четкий план, касающийся управления атаками.

Отмечается, что Эр-Рияд заподозрил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в стремлении расширить масштабы военных действий в Ливане с целью в очередной раз разжечь конфликт в регионе Персидского залива и сорвать формирующееся понимание между США и Ираном.

По информации KAN, власти Саудовской Аравии обеспокоены возможной потерей контроля над внутренней ситуацией в Ливане. Утверждается, что в последнее время Эр-Рияд укрепляет отношения со спикером парламента Ливана Набихом Берри — шиитским союзником «Хезболлы».

Также отмечается, что Саудовская Аравия стремится ослабить влияние «Хезболлы» и одновременно усилить ливанские государственные институты.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Ливанские власти заявили, что число внутренне перемещенных лиц за этот период превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о продлении на три недели временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских ударов погибли 3 666 человек.

Госдепартамент США после четвертого раунда переговоров в Вашингтоне 3 июня сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил из районов к югу от реки Литани. Однако в «Хезболла» отвергли эти условия.

Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня.