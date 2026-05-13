Израильский ультраправый министр устроил рейд на территорию мечети Аль-Акса

Министр призвал к рейдам на территорию Аль-Аксы, чтобы «продолжить практику, начатую Бен-Гвиром»

Министр развития Негева и Галилеи Израиля Ицхак Вассерлауф накануне годовщины оккупации Восточного Иерусалима совершил провокационный визит на территорию мечети Аль-Акса.

По данным газеты Haaretz, ультраправый министр заявил, что «вошел на территорию Аль-Аксы, как и в предыдущие годы, по случаю Дня Иерусалима».

Вассерлауф, представляющий партию «Еврейская сила» (Otzma Yehudit) ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, выступает за разрешение евреям молиться на территории мечети Аль-Акса.

Согласно публикации, израильский министр призвал к вторжениям на территорию Аль-Аксы, чтобы «продолжить практику, начатую Бен-Гвиром».

Ультраправые организации в Израиле призывают к массовым вторжениям на территорию мечети Аль-Акса, а также к участию в провокационном «Марше флагов», который планируется провести в Восточном Иерусалиме вечером в четверг.

По данным израильских СМИ, около 50 тыс. израильтян, незаконно захвативших палестинские земли, намерены пройти через районы, где проживают палестинцы, и выкрикивать расистские лозунги.

В 2003 году израильская полиция в одностороннем порядке разрешила радикально настроенным евреям входить на территорию мечети Аль-Акса каждый день, кроме пятницы и субботы, дважды в день утром и после полудня.

Управление исламских вакфов в Иерусалиме неоднократно призывало прекратить такие вторжения, однако израильские власти не отреагировали на эти обращения.

После вступления ультраправого политика Итамара Бен-Гвира в должность министра национальной безопасности Израиля в конце 2022 года нарушения на территории Аль-Аксы со стороны властей Тель-Авива участились.

Палестинцы заявляют, что Израиль усиливает нарушения с целью «иудаизации» Восточного Иерусалима и стирания арабской и исламской идентичности города, включая мечеть Аль-Акса.