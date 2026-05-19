Бецалель Смотрич заявил, что в ответ немедленно издаст указ о высылке жителей палестинского селения

Израильский ультраправый министр Смотрич обвинил МУС в выдаче тайного ордера на его арест Бецалель Смотрич заявил, что в ответ немедленно издаст указ о высылке жителей палестинского селения

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что немедленно издаст указ о высылке жителей одной из палестинских деревень на оккупированной территории.

Как сообщила Haaretz, ультраправый министр заявил, что прошлой ночью ему стала известна информация о том, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добивается выдачи тайного международного ордера на его арест.

В связи с этим Смотрич заявил о готовности подписать немедленный приказ о высылке палестинских бедуинов, проживающих в деревне Хан-эль-Ахмар на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

«Руки — руки Гааги, но голос — это голос Палестинской администрации. Эта организация начала войну и получит войну. Я не тот еврей, который склоняет голову», — заявил Смотрич, угрожая Палестинской администрации, которую обвинил в содействии решению.

Глава ведомства также пригрозил МУС, заявив, что выдача ордеров на арест премьер-министра, министра обороны и министра финансов является объявлением войны, и Израиль «ответит тем же».

Haaretz от 17 мая сообщил, что МУС тайно выдал ордера на арест пяти высокопоставленным израильским деятелям, включая трех политиков и двух военных.

21 ноября 2024 года МУС объявил о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта в связи с обвинениями в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Газе.

Венгерское правительство ранее заявило, что выходит из юрисдикции МУС в связи с запланированным официальным визитом Нетаньяху в страну.

Согласно Римскому статуту, выход из МУС вступает в силу через год после уведомления Генерального секретаря ООН. В течение этого периода Венгрия обязана выполнять свои обязательства, в том числе в случае необходимости исполнять ордера на арест.