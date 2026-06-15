Израилю придется самостоятельно и творческими методами продолжать борьбу за свержение режима в Иране -

Израильский ультраправый министр назвал договоренность между США и Ираном «плохой» Израилю придется самостоятельно и творческими методами продолжать борьбу за свержение режима в Иране -

Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал договоренность между Вашингтоном и Тегераном «плохой».

В публикации в соцсети американской компании X Смотрич заявил, что, по его мнению, Израиль будет «проверен на прочность» в Ливане.

Назвав договоренность между Вашингтоном и Тегераном «плохой», Смотрич написал, что Израилю придется самостоятельно и творческими методами продолжать борьбу за свержение режима в Иране, а также убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием.

Таким образом, Смотрич вслед за министром обороны Исраэлем Кацем и ультраправым министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром вошел в число членов израильского кабинета, открыто выразивших недовольство договоренностью между США и Ираном.

Ранее Кац заявил, что, несмотря на договоренность между Вашингтоном и Тегераном, израильская армия продолжит оставаться на неопределенный срок в районах, оккупированных ею на юге Ливана, в Сирии и секторе Газа.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также резко отреагировал на достигнутую между Вашингтоном и Тегераном договоренность. «Соглашение Трампа нас не связывает. Израиль не является колонией США», - отметил Бен-Гвир.