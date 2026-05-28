Число погибших в результате атак Израиля по южным районам Ливана за сутки возросло до 12 человек

Израильский удар по югу Ливана унес жизнь еще одного военнослужащего

Армия Ливана сообщила о гибели еще одного военнослужащего в результате авиаудара Израиля по провинции Набатия на юге страны.

В заявлении ливанской армии говорится, что израильские военные нанесли удар по дороге Зефта — Дейр-эз-Захрани в районе города Набатия. В результате атаки погиб один ливанский солдат.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный 17 мая еще на 45 дней.

Тем временем число погибших в результате ночного удара Израиля по жилому дому в городе Сайда возросло до трех человек.

Ранее сообщалось, что в результате атак израильских беспилотников по автомобилю и мотоциклу в городах Сайда и Сур на юге Ливана погибли восемь человек, в том числе дети.

Таким образом, общее число погибших в результате сегодняшних израильских атак на юге Ливана достигло 12 человек.

Накануне армия Ливана также сообщала о гибели своего военнослужащего в результате удара Израиля по Набатии.

Согласно информации ливанского агентства NNA, израильская авиация нанесла серию ударов по ряду населенных пунктов на юге страны, включая Рамадию, Зибкин, Мансури, Гандурию и Тулин.

В Набатии удары были нанесены по району школы «Салам» и кварталу Маслах. В районах Кале и Бейдар в Харуфе один человек получил ранения.

В результате удара израильского беспилотника по Джебшиту пострадали три человека.

Сообщается также, что израильские беспилотники с утра совершают полеты на низкой высоте над Бейрутом.

В свою очередь «Хезболла» заявила, что в ответ на нарушения перемирия атаковала израильские военные объекты, командные пункты и танк Merkava на оккупированных территориях южного Ливана с помощью ракет и дронов-камикадзе.

По утверждению движения, в ходе четырех атак по районам Кусайр, Восточный Завтар и Кантара были достигнуты прямые попадания.

Израильская армия начала масштабные авиаудары по Ливану 2 марта, после чего заняла ряд населенных пунктов на юге страны. Власти Ливана сообщали, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3269 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 мая заявил, что поручил армии усилить операции против Ливана.