Израильский удар по центру Газы унес жизни восьми палестинцев Среди погибших — дети и женщины, еще 18 человек получили ранения

Израильский авиаудар по центральной части сектора Газа, нанесенный несмотря на действующее перемирие, привел к гибели восьми палестинцев. Об этом сообщили местные источники и Палестинский Красный Полумесяц.

По имеющейся информации, израильская армия нанесла удар по жилому зданию в городе Газа. В результате атаки здание получило серьезные разрушения, на место были направлены спасательные и медицинские службы.

В Палестинском Красном Полумесяце сообщили, что среди погибших — две девочки и две женщины. Еще 18 человек получили ранения.

Родственники погибших Сузан Аззам и Ашраф ас-Сувейраки рассказали «Анадолу» в больнице «Аш-Шифа» о произошедшем.

Аззам, не сдерживая слез, заявила, что погибшие дети были хафизами — людьми, знающими Коран наизусть.

«Чего они хотели от детей? Что им сделали дети?» — сказала она.

По ее словам, люди находились дома и спали в момент удара.

«Они спали, они все еще спят. Нам достаточно Аллаха, и Он — лучший покровитель», — отметила женщина.

Она также подчеркнула, что удар был нанесен в первый день Курбан-байрама.

«Это был праздничный день, и убиты были дети. Что они хотят от детей?» — добавила Аззам.

Ашраф ас-Сувейраки сообщил, что израильские военные не делали никаких предупреждений перед атакой.

«Они напрямую разбомбили здание и убили всех, кто находился внутри. Ничего не осталось», — сказал он.

По его словам, погибшие были мирными жителями и не имели отношения ни к каким вооруженным группировкам.

«У нас никогда не было связи ни с одной группой. Мы просто пытаемся добыть кусок хлеба», — заявил Сувейраки.

Он также сообщил, что среди погибших была его сестра, находившаяся на четвертом месяце беременности.

Ранее израильская армия заявила, что целью удара были «два высокопоставленных члена» движения ХАМАС.

Накануне в результате другого израильского авиаудара по Газе погибли шесть человек, в том числе один из командиров военного крыла ХАМАС Мухаммед Ауда.

Несмотря на перемирие, достигнутое 10 октября 2025 года, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. По данным палестинских властей, с момента вступления соглашения в силу в результате атак погибли более 910 палестинцев.