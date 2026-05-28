Израильский удар по центру Газы унес жизни восьми палестинцев

Ramzi Mahmud, Mahmut Geldi, Elmira Ekberova
28 Май 2026•Обновить: 28 Май 2026
Израильский авиаудар по центральной части сектора Газа, нанесенный несмотря на действующее перемирие, привел к гибели восьми палестинцев. Об этом сообщили местные источники и Палестинский Красный Полумесяц.
По имеющейся информации, израильская армия нанесла удар по жилому зданию в городе Газа. В результате атаки здание получило серьезные разрушения, на место были направлены спасательные и медицинские службы.
В Палестинском Красном Полумесяце сообщили, что среди погибших — две девочки и две женщины. Еще 18 человек получили ранения.
Родственники погибших Сузан Аззам и Ашраф ас-Сувейраки рассказали «Анадолу» в больнице «Аш-Шифа» о произошедшем.
Аззам, не сдерживая слез, заявила, что погибшие дети были хафизами — людьми, знающими Коран наизусть.
«Чего они хотели от детей? Что им сделали дети?» — сказала она.
По ее словам, люди находились дома и спали в момент удара.
«Они спали, они все еще спят. Нам достаточно Аллаха, и Он — лучший покровитель», — отметила женщина.
Она также подчеркнула, что удар был нанесен в первый день Курбан-байрама.
«Это был праздничный день, и убиты были дети. Что они хотят от детей?» — добавила Аззам.
Ашраф ас-Сувейраки сообщил, что израильские военные не делали никаких предупреждений перед атакой.
«Они напрямую разбомбили здание и убили всех, кто находился внутри. Ничего не осталось», — сказал он.
По его словам, погибшие были мирными жителями и не имели отношения ни к каким вооруженным группировкам.
«У нас никогда не было связи ни с одной группой. Мы просто пытаемся добыть кусок хлеба», — заявил Сувейраки.
Он также сообщил, что среди погибших была его сестра, находившаяся на четвертом месяце беременности.
Ранее израильская армия заявила, что целью удара были «два высокопоставленных члена» движения ХАМАС.
Накануне в результате другого израильского авиаудара по Газе погибли шесть человек, в том числе один из командиров военного крыла ХАМАС Мухаммед Ауда.
Несмотря на перемирие, достигнутое 10 октября 2025 года, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. По данным палестинских властей, с момента вступления соглашения в силу в результате атак погибли более 910 палестинцев.