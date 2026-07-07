Израильский удар по Газе унес жизни двух палестинцев, в том числе ребенка

Ekrem Biçeroğlu
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Два палестинца, в том числе ребенок, погибли, еще множество людей получили ранения в результате удара, нанесенного израильской армией по юго-западу города Газа в нарушение режима прекращения огня.
Как сообщают палестинские СМИ, израильские военные нанесли удар по автомобилю в районе Тель-эль-Хава города Газа, недалеко от парка «Барселона».
В результате атаки погибли два палестинца, включая ребенка, множество людей получили ранения.
Таким образом, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа за сегодняшний день возросло до шести.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Газы, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1072 палестинца, 3463 человека получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 799 погибших.
Общее число палестинцев, погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года, достигло 73 098, а раненых - 173 571.