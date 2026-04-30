Израильский удар БПЛА ранил 6 палестинцев возле больницы в центре Газы

Çağrı Koşak, Elmira Ekberova
30 Апрель 2026•Обновить: 30 Апрель 2026
СТАМБУЛ (АА) — В результате атаки израильского беспилотника вблизи больницы «Мученики Аль-Аксы» в центральной части сектора Газа были ранены 6 палестинцев.
По информации местных источников, израильские военные нанесли удар с использованием вооруженного беспилотного летательного аппарата по району вокруг медицинского комплекса в городе Дейр-эль-Балах.
Сообщается, что в результате атаки по предварительным данным пострадали 6 человек.
Отмечается, что из-за ударов возникла сильная паника среди населения.
— Число жертв в Газе продолжает расти
В заявлении Министерства здравоохранения Газы, опубликованном накануне, говорится, что с октября 2023 года число погибших и раненых продолжает увеличиваться.
За последние 24 часа в больницы сектора были доставлены 5 погибших и 7 раненых.
Также отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 823 человека, 2308 получили ранения, а из-под завалов извлечены тела 763 погибших.
По данным ведомства, общее число погибших с октября 2023 года достигло 72 599 человек, а число раненых — 172 411.