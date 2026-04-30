Израильский удар БПЛА ранил 6 палестинцев возле больницы в центре Газы

СТАМБУЛ (АА) — В результате атаки израильского беспилотника вблизи больницы «Мученики Аль-Аксы» в центральной части сектора Газа были ранены 6 палестинцев.

По информации местных источников, израильские военные нанесли удар с использованием вооруженного беспилотного летательного аппарата по району вокруг медицинского комплекса в городе Дейр-эль-Балах.

Сообщается, что в результате атаки по предварительным данным пострадали 6 человек.

Отмечается, что из-за ударов возникла сильная паника среди населения.

— Число жертв в Газе продолжает расти

В заявлении Министерства здравоохранения Газы, опубликованном накануне, говорится, что с октября 2023 года число погибших и раненых продолжает увеличиваться.

За последние 24 часа в больницы сектора были доставлены 5 погибших и 7 раненых.

Также отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 823 человека, 2308 получили ранения, а из-под завалов извлечены тела 763 погибших.

По данным ведомства, общее число погибших с октября 2023 года достигло 72 599 человек, а число раненых — 172 411.