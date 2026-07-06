Израильская правозащитная организация "Врачи за права человека" заявили, что правительство должно ответить на утверждения, касающиеся условий содержания в отношении директора больницы "Камаль Адуан"

Израильский суд потребовал от правительства объяснений по делу 14 задержанных врачей из Газы Израильская правозащитная организация "Врачи за права человека" заявили, что правительство должно ответить на утверждения, касающиеся условий содержания в отношении директора больницы "Камаль Адуан"

Верховный суд Израиля обязал правительство до вторника представить ответ по иску с требованием освободить 14 палестинских врачей из сектора Газа, которые содержатся под стражей без предъявления обвинений и судебного разбирательства.

Об этом говорится в письменном заявлении израильской правозащитной организации "Врачи за права человека" (PHR).

Согласно решению суда, власти должны не позднее вторника представить свою позицию по делу 14 врачей, вывезенных из сектора Газа и удерживаемых под стражей без каких-либо обвинений.

В организации также подчеркнули, что правительство должно ответить на утверждения, касающиеся условий содержания и серьезных нарушений в отношении директора больницы "Камаль Адван" на севере сектора Газа доктора Хусама Абу Сафии.

В заявлении отмечается, что иск был подан в суд 30 апреля, однако израильское правительство неоднократно просило отложить рассмотрение дела.

После того как организация оспорила очередную просьбу об отсрочке, суд установил для правительства окончательный срок представления ответа.

Адвокат Хусама Абу Сафии Насир Авде после посещения своего подзащитного в центре содержания под стражей сообщил, что палестинский врач неоднократно подвергался физическому насилию.

По его словам, у Абу Сафии имеются серьезные травмы, состояние его здоровья стремительно ухудшается, а его жизнь находится под непосредственной угрозой.

Организация "Врачи за права человека" призвала судью Верховного суда, уполномоченного официально инспектировать места содержания под стражей, незамедлительно посетить Абу Сафию.

Кроме того, организация заявила, что намерена обратиться в суд с дополнительными ходатайствами, чтобы обеспечить посещение палестинского врача, жизнь которого находится под угрозой, кардиологом и группой адвокатов.