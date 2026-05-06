Израильский солдат заснят на видео во время осквернения статуи Девы Марии на юге Ливана Инцидент произошел на фоне серии сообщений о нападениях и нарушениях, связанных с христианскими религиозными символами и объектами в ливанских городах с христианским большинством

Согласно видеозаписи, распространяющейся в интернете, израильский военнослужащий осквернил статую Девы Марии на юге Ливана.

Как сообщает израильская государственная телерадиокомпания KAN, на видеозаписи, снятой и размещенной в сети, по всей видимости, самими военнослужащими, видно, как израильский солдат «курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии».

Телеканал сообщил, что военные подтвердили, что «этот вопрос находится на рассмотрении».

Этот инцидент произошел на фоне серии сообщений о нападениях и нарушениях, связанных с христианскими религиозными символами и объектами в городах с христианским большинством, оккупированных израильскими войсками на юге Ливана, что вызвало критику Израиля со стороны христианских общин по всему миру.

Среди последних случаев — уничтожение израильским солдатом статуи Иисуса Христа в южном Ливане, а также то, что израильская полиция не позволила латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле добраться до церкви Гроба Господня в Восточном Иерусалиме во время апрельских праздников и ввела ограничения на участие христиан в пасхальных торжествах.

Также зафиксированы многочисленные случаи, когда израильские оккупанты плевали на церкви и духовенство в Иерусалиме, а также нападения на церкви в Газе во время войны, начавшейся в октябре 2023 года.