Израильский парламент отклонил законопроект о запрете посещений Красным Крестом палестинских заключенных Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раскритиковал лидера партии ШАС Арье Дери за бойкот голосования по законопроекту

Кнессет (парламент) Израиля отклонил законопроект, предусматривавший запрет на посещение палестинских заключенных представителями Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как пишет газета The Times of Israel, на рассмотрение парламента был вынесен законопроект, запрещающий представителям Красного Креста посещать палестинских заключенных.

В ходе голосования, которое бойкотировали представители ультраортодоксальных (харедим) партий, 36 депутатов проголосовали «за», а 41 — «против». По итогам голосования законопроект был отклонен уже в первом чтении.

Отмечается, что это означает невозможность повторного вынесения документа на голосование в течение ближайших шести месяцев. Таким образом, до всеобщих выборов, которые должны состояться не позднее конца октября, повторное рассмотрение законопроекта не предусмотрено.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный своей жесткой позицией в отношении палестинских заключенных, резко раскритиковал ультраортодоксальную партию ШАС, бойкотировавшую голосование, а также возложил ответственность за провал законопроекта на ее лидера Арье Дери.

«Спасибо, Арье. Благодаря вам Красный Крест будет посещать тюрьмы. Как вы теперь будете спокойно спать по ночам?», - написал Бен-Гвир на своей странице в социальной сети американской компании X.

Партия ШАС, в свою очередь, в ответ на критику министра заявила, что «израильтяне хотят безопасности на улицах, а не в твитах».