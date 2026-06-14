Одностороннее «объявление суверенитета» станет «окончательным ответом» на кампании, которые, по его утверждению, ведутся против Израиля на международной арене

Израильский министр призвал к одностороннему «провозглашению суверенитета» на оккупированном Западном берегу Одностороннее «объявление суверенитета» станет «окончательным ответом» на кампании, которые, по его утверждению, ведутся против Израиля на международной арене

Ультраправый министр финансов Израиля Безалель Смотрич в преддверии предстоящих выборов в стране выступил с призывом объявить одностороннюю «суверенитет» над оккупированной Западной Иорданией.

Министр Смотрич выступил на мероприятии в незаконном поселении Карней-Шомрон, расположенном недалеко от города Калькилья на севере Западной Иордании.

Смотрич, который часто призывает к аннексии Западного берега и одностороннему «объявлению суверенитета», заявил, что одностороннее «объявление суверенитета» станет «окончательным ответом» на кампании, которые, по его утверждению, ведутся против Израиля на международной арене.

Ультраправый министр утверждал, что этот шаг необходимо предпринять перед предстоящими выборами.

В интервью Армейскому радио Израиля по поводу авиаудара, нанесенного израильской армией по району Дахия в столице Ливана Бейруте, Смотрич сказал: «Если произойдет новое нападение, мы снова ответим. Мы создали новую ситуацию, в которой не допускаем нападений Хезболлы на наши поселения».

Согласно международному праву, Западный берег, оккупированный Израилем в 1967 году, считается территорией будущего Палестинского государства, а Израиль находится здесь в статусе оккупационной силы. Переселение оккупационной силой своего населения на оккупированную территорию и внесение изменений в право собственности на ней считаются нарушением международного права.

Израильская армия нанесла авиаудары по району Дахия в столице Ливана Бейруте и по югу страны, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек.