В ближайшем будущем США окажутся на пути неизбежного противостояния и выяснения отношений с Израилем - министр культуры и спорта Израиля

Израильский министр пригрозил США из-за договоренностей с Ираном В ближайшем будущем США окажутся на пути неизбежного противостояния и выяснения отношений с Израилем - министр культуры и спорта Израиля

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар раскритиковал договоренности, достигнутые США с Ираном.

Как сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth, Зоар, выступая на мероприятии в Тель-Авиве, подверг критике политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Комментируя договоренности Вашингтона с Тегераном, Зоар заявил, что нынешний подход США к иранскому вопросу является ошибочным.

«Позиция США по иранскому вопросу сейчас неправильная. Они до конца не понимают, с кем имеют дело. В ближайшем будущем США окажутся на пути неизбежного противостояния и выяснения отношений с Израилем. Наш ответ США не будет безусловным подчинением», - сказал он.

Зоар также заявил, что Израиль будет предпринимать военные шаги, исходя из собственных интересов безопасности.

«На мой взгляд, соглашение США не решит проблему ядерного оружия, и война вернется гораздо быстрее, чем люди думают», - отметил израильский министр.

После договоренностей между США и Ираном среди израильских политиков усилилось недовольство в отношении Трампа. Критика при этом не ограничивается только президентом США и распространяется также на вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее выступил с жесткими заявлениями в адрес Тель-Авива.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, утверждая, что страна была «очень близка к полной победе», призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху отвергнуть договоренности США и Ирана, которые также затрагивают Ливан.

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому порталу Axios 19 июня, говоря об отношениях Вашингтона с Израилем, заявил, что если бы не его действия, то «Израиль был бы стерт с лица земли».

Вэнс, в свою очередь, резко раскритиковал членов израильского правительства, выступивших против договоренностей США и Ирана. Он заявил, что «две трети оружия, защищающего Израиль, производятся в США и за счет денег американских налогоплательщиков».