Одна из вещей, которую ожидают от премьер-министра Израиля - это способность при необходимости сказать «нет» президенту США - министр при Министерстве финансов Израиля Зеэв Элькин

Израильский министр: не способный сказать Трампу «нет» не должен быть премьером Одна из вещей, которую ожидают от премьер-министра Израиля - это способность при необходимости сказать «нет» президенту США - министр при Министерстве финансов Израиля Зеэв Элькин

Человек, который при необходимости не способен сказать «нет» президенту США Дональду Трампу, не должен претендовать на пост премьер-министра Израиля. Об этом заявил министр в Министерстве финансов Израиля по восстановлению севера и юга страны Зеэв Элькин, являющийся также членом военно-политического кабинета Израиля. В эфире армейского радио ответил на вопрос о том, какую позицию займет Тель-Авив, если США потребуют от Израиля выйти из созданной им зоны безопасности на юге Ливана и в регионе.

«Одна из вещей, которую ожидают от премьер-министра Израиля - это способность при необходимости сказать «нет» президенту США, даже если речь идет о дружественном лидере самой могущественной державы мира. Особенно если вопрос касается самой сути нашей безопасности», - заявил Элькин.

Заявления израильского министра прозвучали на фоне усиливающейся критики в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в том, что он не отходит от линии президента США Дональда Трампа. Это произошло в период, когда в Израиле активно обсуждаются отношения с Вашингтоном и вопросы политики безопасности.