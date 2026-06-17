Гораздо больше меня беспокоит та ось, которая сформировала это соглашение: Турция, Катар и Пакистан - заявил Амихай Чикли

Израильский министр испытывает беспокойство по поводу «оси Турция-Катар-Пакистан» Гораздо больше меня беспокоит та ось, которая сформировала это соглашение: Турция, Катар и Пакистан - заявил Амихай Чикли

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли заявил, что соглашение, положившее конец войне между США и Ираном, сформировано Турцией, Катаром и Пакистаном, и выразил обеспокоенность по этому поводу.



Министр Чикли, член партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выступил с заявлением в эфире радиостанции 103 FM.



Касаясь положения Ирана, экономика которого пострадала из-за блокады и войны, проводимых западным миром на протяжении многих лет, Чикли сказал: «Сформировавшееся соглашение вызывает беспокойство, однако меньше всего меня беспокоит возрождение иранской экономики. Гораздо больше меня беспокоит та ось, которая сформировала это соглашение: Турция, Катар и Пакистан. На наших глазах формируется новая ось».



Соглашение между США и Ираном



15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил, что США и Иран по итогам проведённых переговоров достигли соглашения о прекращении конфликтов на всех фронтах, включая Ливан.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казим Гарибабади также подтвердил достижение договоренности с США и сообщил, что протокол о договоренности будет подписан 19 июня в Швейцарии.



Объявление о том, что соглашение между США и Ираном будет охватывать, в частности, Ливан, вызвало дискуссии в Израиле: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что не намерены выводить войска из оккупированных ими районов на юге Ливана.



Посол Пакистана в Анкаре Юсуф Джунейд, комментируя роль Турции в процессе достижения соглашения между США и Ираном, подчеркнул: «Под братским руководством Турции мы постоянно поддерживали контакты в ходе этого процесса и демонстрировали общую позицию по всем этим вопросам».